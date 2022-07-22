Şahdeniz doğalgazında 14 günlük bakım kesintisi
Şahdeniz-Türkiye hattında 14-28 Ağustos'ta planlı bakım çalışması nedeniyle ulusal iletim şebekesine doğalgaz teslimatı yapılamayacak.
Şahdeniz-Türkiye boru hattı üzerinden 14 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacak.
BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye doğalgaz boru hattında 14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gaz günü doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.
BOTAŞ'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, planlı bakım onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediğini belirtti.