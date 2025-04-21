Sakarya Gaz Sahası’nda üretim hızlandı: Günlük 9,5 milyon m³ gaz

Enerji Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda ilk fazın tamamlandığını ve günlük 9,5 milyon metreküplük üretimin başladığını duyurdu. Bu miktarın 4 milyonun üzerinde haneye yetecek düzeyde olduğu bildirildi.

Karadeniz’in 170 kilometre açığında yürütülen Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarının Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, projeyi “azmin ve millet iradesinin eseri” olarak nitelendirdi.

Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toprağın altında umut, denizin derinliklerinde gelecek vardı. Bu zafer, milletimizin kararlılığının bir ürünüdür. Karadeniz’deki büyük enerji hamlesini büyütmeye ve enerjide bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğiz.”