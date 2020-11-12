Sakarya Sahası’na 40 sondaj kuyusu

12 Kasım 2020

Canan SAKARYA - Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumu sırasında, enerji alanındaki çalışmalara dair açıklamalarda da bulundu. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yurt içi günlük petrol üretiminde 50 bin varili aşarak son 20 yılın en yüksek miktarına ulaştığını açıkladı.

Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile derin deniz sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un denizlerde detaylı aramalar yaptığını hatırlatan Enerji Bakanı Dönmez, “Fatih 5 Kasım’da Sakarya Sahası’ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Kanuni sondaj gemimiz ise 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak” dedi.

9 ayda 186 bin metre kazıldı

Bakan Dönmez’in verdin bilgilere göre bugüne kadar Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri Doğu Akdeniz’de 46 bin kilometrekare, Karadeniz’de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri topladı. 2020’nin ilk dokuz ayında üçü denizde 73’ü karada toplam 76 arama, üretim ve tespit kuyusu açıldı ve yaklaşık 186 bin metrelik sondaj yapıldı.

Büyük keşif sahasında yeni kuyular

Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiğini anımsatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, burada sürecek çalışmalar kapsamında Sakarya havzasında yaklaşık 40 kuyu açılacağını aktardı. Dönmez, mevcut tüketim miktarına bakıldığında yapılan gaz keşfinin piyasa ihtiyacının önemli bir miktarını karşılamasının beklendiğine işaret etti.

Yeni şartlara yeni kontrat

Bakan Dönmez, Türkiye’nin yaklaşık 49 milyar metreküplük gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli alım kontratlarıyla doğalgaz tedarik ettiğini hatırlatarak “Bu kontratların süresinin gelecek 5-6 yılda dolacağı dikkate alındığında, ülkemizin doğalgaz ithalat planlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve olası müzakerelerin bu yeni durum gözetilerek yapılması gerekecektir” diye konuştu.

İthalatı önleyecek panel tesisleri

Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip entegre güneş paneli üretim tesisinin açıldığını hatırlatan Dönmez, “Bu tesis sayesinde 100 milyon dolarlık panel ve ekipman ithalatı önlenecek. Burada üretilecek ilk yerli güneş panelleri 1000 megavatlık Karapınar GES’te kullanılacak” dedi.

Yenilenebilir elektrik garanti sistemi yolda

Türkiye’de tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kanıtlayan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) sistemi 2021 yılı içerisinde devreye girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sayede isteyen tüketicilere, tükettiği elektriğin yenilebilir kaynaklardan üretildiğini ispat etme imkânı sağlanacağını vurguladı. Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre YEK-G sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmenin yanında ürün ihraç edilen ülkeler tarafından ileride gündeme getirilebilecek “Karbon Sınır Vergileri” düzenlemesine karşı hazırlıklı olunması da amaçlanıyor.

Akkuyu NGS 2026’da tam kapasite devrede

Birinci ünitesinin inşasına başlanan Akkuyu NGS’de ikinci ünitenin temeli 8 Nisan 2020’de atıldı, temel döşemesi betonlama çalışmaları tamamlandı. Üçüncü ünite için 23 Temmuz’da sınırlı çalışma izni alındı, dördüncü ünite inşaat lisansı başvurusu 3 Temmuz’da uygun bulundu. Bakan Fatih Dönmez, “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini devreye alarak diğer ünitelerin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınması. Rusya’da nükleer enerji alanında 102 lisans ve 47 yüksek lisans öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Mezun olup yurda dönen 143 kişi projede çalışmaya başladı” dedi.