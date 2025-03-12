Sanayi üretimindeki azalma Almanya'da elektrik üretimini etkiliyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin elektrik üretimine dair açıklamada bulundu. 2024 yılında ülkede toplam elektrik üretimi 431,5 milyar kilovatsaate gerilerken, yüzde 3,6'lık düşüş dikkat çekti.

Elektrik üretiminde yıllık yüzde 3,6'lık düşüşün başlıca sebepleri arasında imalat sektöründeki üretim düşüşüne bağlı olarak elektrik talebinin azalması ve yurt dışından elektrik ithalatının artması yer aldı.

Yenilenebilir enerji üretiminde rekor

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 256,4 milyar kilovatsaatle rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu dönemde, ülkede elektrik üretiminin yüzde 59,4'ü güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. 2023'te bu oran yüzde 56 olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrik ithalatı arttı

Almanya'nın elektrik ithalatı geçen sene yüzde 17,9 artarak 81,7 milyar kilovatsaate çıktı. Geçen yıl ülkenin elektrik ihracatı ise yüzde 7,8 azalarak 55,4 milyar kilovatsaate geriledi.

Almanya'da art arda iki yıl elektrik ithalatının ihracatını geçtiği belirtilen açıklamada, "İthalat fazlası 2023'te 9,2 milyar kilovatsaatten 2024'te 26,3 milyar kilovatsaate çıkarak neredeyse üç katına yükseldi." ifadesi kullanıldı.