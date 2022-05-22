Sanayiciler elektrik için çatıya tırmanıyor

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 2014’te 40 megavatken, Mart 2022 itibariyle 8 bin 29 megavata yükseldi. Söz konusu kurulu güç içinde 7 bin 45 megavatı lisanssız güneş enerji santrali (GES) olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda yapılan düzenlemelerin ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışların etkisiyle sanayicilerin güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgisi de giderek artıyor. Düzenlemeler öncesi sanayi tesislerinin GES başvurusu 670 MW seviyesindeyken, o tarihten sonra 10 kattan fazla artarak başvurular 7 bin 609 megavata çıktı.

Teşvikler ve karbon vergisi

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, teşvik sisteminde yapılan değişiklikle, lisanssız GES ve rüzgar enerjisi santralleri (RES) yatırımları 4. Bölge teşvik kapsamına alınması da ilgiyi katladı. Avrupa’ya ihracat yapan firmaların da sınırda karbon vergisinden muaf olabilmek için üretimde güneş elektriği kullanmaya yönelmesi de bu alandaki talep artışının nedenleri arasında.

1 MW üstü kurulumlar önde

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, son aylarda özellikle çatı tipi GES’lere yönelik talep patlaması yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Öncelikle 1 megavat üstü projelerin kurulumu yapılıyor. Zamanla 500 kilovat, 300 kilovatlık GES’lerde de artışı bekliyoruz. Sadece bu yıl çatı tip GES kurulumunda 1000 megavatın üzerine çıkarız. 2023'de de 1500 megavatlık bir kurulum bekliyoruz. Bunların da yüzde 90’ına yakınını sanayi tesisleri olacak gibi görünüyor.”

Bakan Dönmez’e teşekkür

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da Enerji Bakanlığı’nın bu konuda önemli adımlar attığını vurgularken, desteklerinden ötürü Bakan Fatih Dönmez’e teşekkür etti. Demirdağ, yapılan son düzenlemelerin GES yatırımlarının maliyetini çıkarma sürelerini iyice kısalığını vurguladı.

Yatırımcılar GES kuyruğunda

GES yatırımları üzenindeki ülke dışı faktörlerin etkisine de değinen Halil Demirdağ “Rusya-Ukrayna krizinden sonra dünya (en ucuz şey, sahip olduğunuz şeydir) gerçeğini yaşayarak öğrendi. Burada da sanayicimiz başta olmak üzere çatı tipi GES kurulumları arttı. Yatırımcılar artık GES kurulumu için sırada bekler halde” dedi.

Türkiye sayılı üreticilerden...

Türkiye’nin dünyada sayılı panel üreticilerinden biri haline geldiğine de değinen Demirdağ, “Türkiye'nin GES teknolojilerinde artık bir alternatif olduğu fark edildi. Dünya genelinde artık kabul görüyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın büyük rolü var. Şu anda tüm GES ekipmanlarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOSYALI’NIN ÇATI GES’İ DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Çatıya ilgi rekor getirdi

Dünyada tek kampüste öz tüketim amaçlı en büyük güneş enerji sisteminin Türkiye’de kurulması da bu ilginin bir tür sembolü olarak nitelendiriliyor. İlk etabı tamamlanan ve toplam 140 MW’lik kurulu güve sahip bu santral, Tosyalı Holding’in Osmaniye tesislerinin çatısına SolarAPEX tarafından kuruluyor. Santralin güneş panellerini Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan HSA Enerji tedarik ediyor. Tamamlandığında yılda yaklaşık 250 milyon kilovatsaat elektrik sağlayacak tesis sayesinde, yılda 120 bin tona yakın karbon salımının önüne geçileceği hesaplanıyor.