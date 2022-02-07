Sanayide doğal gaz kısıntısı sona eriyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının Salı günü saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve iş birliği için teşekkür edildi.

Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır.



Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/RAA13tDsB8 — BOTAŞ (@botastr) February 7, 2022

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.

BOTAŞ'ın söz konusu kararı iş dünyasının da tepkisini çekmişti.

Kütükcü: Kısıtlamanın sonlanması memnuniyet verici

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıtlamasına yarın son vermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "BOTAŞ'ın sanayi tesislerine uygulanan yüzde 20 doğal gaz kısıtlamasına saat 08.00 itibarıyla son vermesi memnuniyet verici. Böylece bir süredir sanayicimizi ve üretimi zorlayan doğal gaz kısıtlamaları da son bulmuş oldu. Temennimiz bu tür kısıtlamaların bir daha yaşanmaması yönünde." ifadelerini kullandı.