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Sanayide enerji maliyetini %4 düşürdük

Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’de sanayi tüketicisinin elektrik maliyetini ortalama yüzde 4 aşağı çektiklerini söyledi.

Sanayide enerji maliyetini %4 düşürdük
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