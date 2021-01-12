Sanko Enerji, Göcek'te 611 bin litre atık topladı

Sanko Enerji, enizTemiz Derneği (TURMEPA) ile sürdürdüğü "denizi kirlilikten koruma" çalışmaları, ekolojik önem taşıyan bölgelerin korunmasına ve balık popülasyonunun yeniden inşasına katkı sağlıyor.

Söz konusu çalışmayla, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması önlenerek deniz canlılarına sağlıklı bir yaşam alanı sağlanırken, deniz habitatının bozulması da engelleniyor.

Sanko Enerji, 9 yıldır sponsor olduğu TURMEPA I teknesiyle, yaz sezonunda haftada 25 bin 520 deniz aracının görüldüğü Göcek koylarının mavi kalması için çalışmalarına devam ediyor.