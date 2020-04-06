Şanlıurfa'daki santral tekrar üretime başlıyor

06 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni tekrar açıyor. 30 Ocak 2020 tarihinden bu yana kapalı olan santral, bu hafta üretim yapmaya başlayacak. Aksa Enerji'den yapılan açıklamada, "Esnek üretim kapasitesine ilişkin ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak santralin yeniden üretime geçmesi için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır.

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretiminin durduğu bu iki aylık dönemde ise daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere sabit iletim bedeli giderlerinde yaklaşık yüzde 90 oranında maliyet tasarrufu sağlanmış olmakla birlikte, üretime geçilmesiyle beraber bu iletim bedellerinin geriye dönük olarak TEİAŞ'a ödeneceği öngörülmektedir.

Santral sahasında gerekli hazırlık çalışmaları başlamış olup başvuru süreçlerinin hızla tamamlanmasıyla birlikte Santral'in 6 Nisan haftası içinde elektrik üretimine tekrar başlaması planlanmaktadır" denildi.

Hatırlanacağı üzere Aksa, Şanlıurfa'daki santralin kapatışmasında gerekçe olarak serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azılması göstermişti.