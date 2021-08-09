Saudi Aramco 2. çeyrekte tahminlerin üzerinde kar açıkladı

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco, hafta sonu 2. çeyrek bilançosunu tahminlerin üzerinde açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre 2. çeyrek dönemde net kar 95,47 milyar riyal (25,46 milyar dolar) ile analistlerin 23,2 milyar dolar olan tahminlerini aştı. Geçen yılın aynı döneminde ise şirketin net karı 24,6 milyar dolardı.

Suudi kuruluşuhn karında bu yıl %35 değer kazanan petrol fiyatının önemli etkisi görüldü. Aramco, 2. çeyrek için 18 milyar dolarlık temettü ödemesi yapacağını da duyurdu.