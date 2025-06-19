Shell: Hürmüz Boğazı'nda tıkanma küresel şok yaratır

Shell CEO’su Wael Sawan, Hürmüz Boğazı’nın olası tıkanmasının küresel enerji ticaretinde büyük bir şoka neden olabileceğini söyledi.

SPIEF kapsamında değerlendirmelerde bulunan Sawan, “Bu arterin herhangi bir nedenle tıkanması küresel ticareti derinden etkiler. İşlerin kötüye gitmesi ihtimaline karşı planlarımız hazır” dedi.

Basra Körfezi ve çevresinde seyrüsefer sistemlerine yönelik bazı müdahalelere de dikkat çeken Sawan, Shell’in Orta Doğu’daki gemi operasyonlarında "çok dikkatli" hareket ettiğini vurguladı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık dörtte biri, Basra Körfezi’ni Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, küresel enerji arz zinciri açısından kritik riskler doğuruyor.