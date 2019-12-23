Sıcak havalar doğalgaz tüketimine de yansıyacak

23 Aralık 2019

Türkiye Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, ortalama hava sıcaklıklarındaki artış ve elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının azalması sonucu doğalgaz yurtiçi tüketiminin bu yıl 44-44.5 milyar metreküp olmasını beklediklerini söyledi.

Bu durum Türkiye'nin yurtiçi doğalgaz tüketiminin 2018 yılında gerçekleşen 49.3 milyar metreküpe kıyasla %10-%11 azalacağını gösteriyor.

Arslan, tüketimdeki düşüşü "Yılın ikinci yarısında hava sıcaklığının artışı, haricinde elektrik üretiminde doğalgaz payının düşüşü buna büyük etken" diyerek açıkladı.

Resmi doğalgaz tüketim rakamları yaklaşık 3 ay gecikmeyle açıklanıyor. Son olarak Eylül ayı verilerini yayımlamış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yıl sonu tüketim rakamlarını en erken Şubat sonunda açıklayacak.

Elektrik üretimi için doğalgaz tüketimi %40 düştü

Arslan'ın verdiği bilgiye göre geleneksel olarak en büyük doğalgaz tüketim grubu olan elektrik üretimi için doğalgaz tüketiminin 2019'da bir önceki yıla kıyasla %40'a yakın gerilemesi bekleniyor.

Elektrik üreticileri geçen yıl 18.2 milyar metreküp doğalgaz tüketmişti. BOTAŞ'ın geçen yıl Ağustos ayında elektrik üreticilerine sattığı doğalgazın fiyatını keskin şekilde artırmasının yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış ve ulusal elektrik talebinin büyümemesi doğalgaz santrallerinin elektrik üretiminin düşmesine neden oldu.

Resmi verilere göre bu yılın ilk dokuz ayında elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi %42 düşüşle ayda ortalama 881 milyon metreküpe geriledi.

İkinci büyük tüketim grubu olan konutların ise 2019'un tamamında geçen yıl ile aynı seviyede gaz tüketmesi bekleniyor.

Kendine ait hidrokarbon kaynakları çok kısıtlı olan Türkiye kullandığı doğalgazın neredeyse tamamını Rusya, İran ve Azerbaycan'dan satın alıyor. Ayrıca 13 ülkeden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ederek tedarik güvenliği sağlıyor.