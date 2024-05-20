Şirketlerden elektrik fiyatlarına zam talebi: 26 aydır faturalar sabit

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, uzun süredir sabit kalan elektrik fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdeniz, 26 aydır sabit elektrik faturası stratejisi uygulandığını, aynı dönemde enflasyonun yüzde 300 olduğunu ancak elektrik faturalarının aynı kaldığını belirterek "Sürdürülebilir olmayan fiyat politikalarının karşılığında 5,7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı vardır" dedi.

Erdeniz, elektrik dağıtım şirketleri olarak Türkiye’nin ekonomi politikalarına destek verdiklerini ancak 'enerji arz güvenliğine tehdit oluşmaması için gerçek maliyetli fiyatlama politikasına dönüştürülmesi gerektiğini' ifade etti.

'5,7 milyar dolarlık sübvansiyon'

Elektrik dağıtım sektörünün enerji dönüşümündeki son gelişmeleri yakın dönem stratejileri ve uygulanan fiyatlama politikasıyla ilgili bilgi veren Erdeniz, “Tasarruf ve verimlilikte gerçek maliyeti ortaya koymalıyız ki insanlarımızda bu eğilim başlasın. Sürdürülebilir fiyat politikaları uygulandığında enerji arz güvenliği sağlanabilir. Elektrik faturalarının yatay seyri için devletimizin üstlendiği sübvansiyonun faturalandırma bedellerinin mevcut seyrini koruması durumunda bu yılsonunda 5,7 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülmekte. Elektrikte gerçek maliyetini yansıtacak fiyatlama politikalarına geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'Sürdürülebilir finansman' vurgusu

Yarının dünyasında her geçen gün daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesisinin sisteme dâhil olacağına işaret eden Erdeniz, ulaşımda elektrifikasyonla 100 binlerce yeni elektrikli araç şarj istasyonu şebekeye dâhil olacağını, tüketicilerin de birer üretici pozisyonuna gelebileceklerini kaydetti.

Eldeniz şöyle devam etti: "Böylelikle dağıtım şebekesinde çift yönlü elektrik akışı yaşanacak. Bunun için şebekenin yeşil ve dijital dönüşümünün hızla gerçekleştirilmesi lazım. Bu açıdan şebeke yatırımları enerji arz güvenliğimiz için stratejik öneme sahip. Yeni yatırımlar ve eskiyen şebekelerin yenilenmesi de dahil tüm şebeke yatırımlarının sağlıklı finansmanı için sürdürülebilir fiyat politikasına olan ihtiyaç artık daha fazla."