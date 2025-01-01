Şırnak Gabar'da yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı

Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi.

Zonguldak Filyos Limanı Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde telekonferansla açılışa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl yeni yılda Gabar'da olduklarını anımsattı.

"Şırnak'ta benim için çok müstesna bir yıla giriş oldu. Bütün çalışanlarımızla çok özel bir yılbaşıydı. Hamdolsun 2024 yılı o gün nasıl başladıysa öyle devam etti güzel neticelerle. Bugün 70 bin varili aşan, biz tabi 70, 80, 90 inşallah 100'lere gitmesini istiyoruz, oradaki üretimin en kısa sürede." ifadelerini kullanan Bayraktar, gelinen nokta itibarıyla tüm personeli tebrik ettiğini kaydetti.

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye Petrolleri'ni, TPIC'i, emek veren bütün arkadaşlarımızı milletim adına tebrik ediyorum. Çünkü bu çok büyük bir gayretin neticesi. Gabar'da kar var ama her koşulda orada çalışmaları aksatmadan devam ettirdiler. Dolayısıyla öncelikle bu teşekkürü yapmak istedim. Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Teğmen Akdeniz sahaları milletimiz için büyük bir büyük bir umut oldu ama elbette Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 3 binin üzerinde istihdam. İnşallah üretim rakamlarımız arttıkça 2025 yılında bölge müdürlüğümüzün inşaatına başlayacağımız ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yıl olur. Yine çok kısa bir sürede arkadaşlarımız büyük bir gayretle oradaki petrolü İdil-Dörtyol boru hattıyla taşıyacak şekilde devreye aldılar. O da çok önemliydi. Bu aslında Gabar projesinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 2025 yeni keşiflerin ve yeni üretim rekorları yılı olsun istiyoruz"