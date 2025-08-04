SOCAR Marine, karbon ticareti faaliyetlerine başladı

SOCAR Marine, Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında “carbon allowance” alım-satımına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Marine, gemi işletmecilerine, armatörlere, kiracılara karbon salım yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çözüm sunuyor.

Deniz taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan bu sistemle birlikte, Avrupa limanlarına uğrayan gemilere karbon emisyon sınırları getirildi. Bu kapsamda, işletmelerin belirlenen sınırlar çerçevesinde "carbon allowance (karbon hakkı)" edinmeleri gerekiyor.

"Karbon izni" alım-satım işlemlerini gerçekleştirerek sektör oyuncularına, operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmeleri için destek olan SOCAR Marine, yeni dönemde karbon, biyoyakıtlar ve FuelEU kapsamındaki pooling hizmetleriyle de yenilikçi çözümler sunarak, sektörde öncü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.