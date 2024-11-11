Socar: Nahçıvan-Iğdır boru hattı aralık ayında tamamlanacak

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) başkan yardımcısı ve SOCAR Midstream Operations LLC başkanı Polad Rüstemov, Iğdır ile Nahçıvan arasındaki gaz boru hattının inşasının Aralık 2024'e kadar tamamlanacağını söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan haberde Rüstemov, Azerbaycan'ın devlet televizyon kanalı AZTV ile yaptığı röportajda; "Iğdır-Nahçıvan gaz boru hattı, plana göre Kasım ayı sonuna kadar hazır olacak ve ardından Türkiye'den Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gaz tedarik operasyonları başlayacak. Boru hattının kapasite kapasitesi günde 2 milyon metreküp olacak, bu da yılda yaklaşık 730 milyon metreküpe denk geliyor" dedi

Küçük değişiklikler boru hattının kapasite kapasitesini günde 5 milyon metreküpe veya yılda 1,8 milyar metreküpe çıkarabilir.

Projeyi SOCAR'ın bir yan kuruluşu olan SOCAR Midstream Operations ve Türkiye'den BOTAŞ'ı yürütüyor.

İnşaatın başlangıcını işaret eden tören 25 Eylül 2023'te gerçekleşti. Boru hattı, Azerbaycan ile sınırı olmayan Nahçıvan'a Türkiye üzerinden Azerbaycan gazı sağlayacak.

Boru hattı, Nahçıvan'ın yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

Iğdır'dan Nahçıvan'ın Sadarak ilçesine kadar uzanan 16 inçlik boru hattının uzunluğu, Azerbaycan bölümünde 17,5 km ve Türkiye bölümünde 80 km olmak üzere 97,5 kilometre olacak. Türkiye içinde, gaz boru hattı, Doğu Anadolu'dan Iğdır'a uzanan ana gaz boru hattının devamı olacak.