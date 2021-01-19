Soğuk havanın etkisiyle doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Yurt genelinde soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin doğal gaz tüketiminde dün rekor seviyeye ulaşıldı. BOTAŞ verilerinden yapılan derlemeye göre, en son 8 Ocak 2019'da 245 milyon 401 bin 893 metreküple kırılan rekor dün geçildi ve 274 milyon 165 bin 737 metreküp tüketim gerçekleşti.



Bu yıl başta konut olmak üzere tüketimde artışa yol açacak biçimde yeni abone kaydı yapılması, havanın soğuması ve elektrik üretiminde doğal gazın payının artması nedeniyle tüketimde son dönemde artış yaşanıyor. Dün özellikle havanın çok soğuk olması nedeniyle tarihi zirveye ulaşıldı.

Doğal gaz ile elektrik üretiminin payı dün yüzde 33,46 olarak gerçekleşti.



Bu yılın ilk günleri iki LNG tankeri Türkiye'ye ulaşırken, bu hafta biri Nijerya'dan biri ABD'den olmak üzere iki tankerin daha gelmesi bekleniyor. Nijerya'dan gelen LNG Abuja II tankerinin yarın Marmara Ereğlisi'ne, ABD'den gelen Gaslog Salem tankerinin bir sonraki gün Aliağa'ya ulaşması hedefleniyor.