SolarAPEX ve ISOTEC’ten güneş enerjisinde işbirliği

20 Temmuz 2020

SolarAPEX ve ISOTEC 80 megavatlık bir tedarik anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmaya göre SolarAPEX’in Türkiye çapında kuracağı çatı ve cepheler için güneş enerjisi sistemlerinin altyapısını ISOTEC sağlayacak. SolarAPEX Genel Müdürü Fatih Doğan “ISOTEC’in yaptığımız işi güçlendiren altyapıya sahip olması ve çok çeşitli ürün gamına sahip olması bizim için çok önemli. SolarAPEX’de mühendislik temelinin sahip olduğu bir şirket ve biz de bu nedenle bir araya geldik, güçlerimizi birleştirdik” dedi

İmzalanan anlaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan SolarAPEX Genel Müdürü Fatih Doğan “Bu anlaşma güneş enerjisi, sektöründeki iki önemli şirketin bir anlaşmasıdır. Güneş enerjisinden, karbon salınımı olmadan elde ettiğimiz temiz enerjiyi vatandaş bazında daha yaygın hale getirmek için bu tarz güçlü firmaların birlikleri muhakkak şarttır. Biz de onu bugün imzaladığımız anlaşma ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. SolarAPEX uygulayıcı mühendislik firması özelliğini taşımakla beraber, inandığı ve güvendiği ISOTEC markasını Türkiye’nin her yerindeki projelerde uygulayarak, özellikle kullanıcılar ve yatırımcılar için daha sağlıklı bir montaj modeli geliştirme konusunda adım attı” dedi.

“uzun ömürlü güneş enerjisi için sağlam altyapı şart”

Doğan sözlerine şöyle devam etti: “ISOTEC’in muadili olan birçok firma varken biz onları tercih etmedik, çünkü bu yaptığımız sistemlerin ömrünün 25-30 yıl boyunca çatı ve cephelerde hiç bozulmadan durabilmesi için iyi bir altyapıya ihtiyacı var. ISOTEC’in de yaptığımız işi güçlendiren altyapıya sahip olması ve çok çeşitli ürün gamına sahip olması SolarAPEX içn önemli bir noktadır. Biz de bu nedenle bir araya geldik. Temel amacımız ise vatandaşa daha kalıcı işleri yapabilmektir.”

“Afetlerde sistem dayanıklılığını artıracak modelleri tercih ediyoruz”

ISOTEC Genel Müdürü Erkan Öztürk ise şunları söyledi: “Müşterilerimiz bizi güneşli havalarda değil, yağmur, fırtına ve depremlerde hatırlar. SolarAPEX köklü, güçlü firma ve yatırımcılarına güneş enerjisi fırsatlarını daha uzun vadeli bir biçimde tedarik ediyor. Bu anlamda biz ISOTEC olarak, mühendislik kökenli SolarAPEX’in kurmuş olduğu güneş enerjisi sistemlerine ürün tedariğini sağlıyoruz. Bu tedarik ettiğimiz ürünler her türlü afete dayanıklı olacak biçimde tasarlandı”

“Yatırımcılarımız rahat uyusun”

SolarAPEX’in hep kaliteli markalarla çalışmış bir şirket olduğunu hatırlatan Fatih Doğan “Bu anlamda da ISOTEC’in gerek mühendislik firması olması gerek Alman teknolojisi ile beslenen bir firma olmasından dolayı yatırımcılarımıza uzun süreli çatı ve cephelerde kalacak bir sistem kuracağımız için deprem ve yoğun yağış gibi durumlarda biz ne kadar iyi malzeme kullansak da temel tutturucu malzeme doğru bir seçim olmadığı sürece biz sıkıntıya düşeriz. Bu anlamda biz ISOTEC ile işbirliği yaptık ki, yatırımcılarımız uzun soluklu ve rahat uyusunlar” dedi.