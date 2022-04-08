Son kaynak tedariki abonelerinin EÜAŞ’tan elektrik alma zorunluluğu kaldırıldı

Mehmet KAYA / ANKARA

Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, 24 Şubat 2022’de alınan kararla getirdiği, elektrik dağıtım şirketlerinin (görevli tedarik şirketi) “Son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4. tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edecekleri elektrik enerjisinin yüzde 50 ila yüzde 90 arasındaki bölümün Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden temin etmeleri” zorunluluğu kaldırıldı.

EPDK 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Uygulama Döneminin kalan süresince, abonelere elektrik satan görevli şirketler, “son kaynak tedariki kapsamındaki abonelere” sattıkları elektriğin yüzde 50 ile 90’ı aralığında değişen oranlarda Elektrik Üretim Anonim Şirketinden (EÜAŞ) almalarını zorunlu tutmuştu.

Son kaynak tedariki kapsamındaki aboneler, EPDK’nın belirlediği yıllık serbest tüketici limitini aştığı halde herhangi bir tedarikçiyle anlaşma yapmayan abonelerden oluşuyor. EPDK bu gruptaki aboneler için ayrı bir tarife uygulanıyor.