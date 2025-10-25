Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 261 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Piyasada işlem hacmi ise 13 milyon 31 bin 950 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün açıklanan 26 milyon 913 bin 206 liranın yaklaşık yarısına denk geldi.

Dünkü piyasada gaz ticaret miktarı 1 milyon 925 bin metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 974 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 548 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 166 milyon 321 bin 698 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 781 bin 494 metreküp olarak kayıtlara geçti.