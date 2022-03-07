Spot elektrik fiyatında rekor: 1.727 TL’yi aştı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 8 Mart tarihi için belirlenen saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının ortalaması 1.727,82 TL/MWh oldu ve şu ana kadarki en yüksek Piyasa Takas Fiyatı (PTF) olarak kayıtlara geçti.

Montel-Foreks'in haberine göre, GÖP ve Dengeleme Güç Piyasası’nda (DGP) Şubat ayında 1.524,00 TL/MWh olan azami fiyat limiti, 1-31 Mart 2022 tarihlerindeki teslim günleri içinse 1.745,00 TL/MWh olarak belirlendi. Bu rakam bir önceki yılın Mart ayı için belirlenen 569,00 TL/MWh’lik azami fiyat limitine kıyasla %203,16’lık bir artışı temsil ediyor.

Saatlik uzlaşmalara bakıldığında ise 8 Mart tarihli fiyatların 16 saat boyunca azami sınırdan oluştuğu görülüyor.