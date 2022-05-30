Spot elektrik fiyatında tarihi rekor

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.551,30 TL/MWh düzeyine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Montel-Foreks'in haberine göre, döviz bazlı bir inceleme yapıldığında ise, son rekorun hem USD hem de EUR cinsinden 13 Şubat 2012 tarihli Piyasa Takas Fiyatının (PTF) gerisinde kaldığı görülüyor.