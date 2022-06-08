Spot elektrikte rekor 2.700 TL’yi aştı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 9 Haziran tarihi için gerçekleşen saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.712,07 TL/MWh oldu. Bu rakam GÖP’te tüm zamanların en yüksek spot elektrik fiyatını temsil ediyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, piyasada 8 Haziran için belirlenen Piyasa Takas Fiyatı (PTF) 2.571,94 TL/MWh olmuştu. Bu rakam bir önceki rekor seviyeyi gösteriyor.

Döviz bazlı bir inceleme yapıldığında ise son rekorun hem USD hem de EUR cinsinden 13 Şubat 2012 tarihli Piyasa Takas Fiyatının (PTF) gerisinde kaldığı görülüyor.