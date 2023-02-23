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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 2 bin 376 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,62 azalışla 1 milyar 566 milyon 577 bin 308 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 650 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 376 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 101 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 132 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 2 bin 250 liradan işlem gördü.