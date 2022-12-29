Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 787 bin 958 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 783 bin 353 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 39 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 567 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 610 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 467 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 218 milyon 942 bin 617 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 218 milyon 630 bin 624 metreküp olarak kayıtlara geçti.