Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 52 milyon 509 bin 577 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 35 milyon 607 bin 816 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 349 lira, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 74 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 866 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 831 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 345 bin 331 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 987 bin 169 metreküp olarak kayıtlara geçti.