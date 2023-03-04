Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 71 milyon 656 bin 965 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 87 milyon 135 bin 590 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 996 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 168 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 496 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 496 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 193 milyon 89 bin 477 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 765 bin 693 metreküp olarak kayıtlara geçti.