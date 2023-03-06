Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 218 bin 432 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 69 milyon 388 bin 698 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1.000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 984 lira, gaz ticaret miktarı ise 723 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 483 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 484 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 156 milyon 579 bin 105 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 156 milyon 372 bin 264 metreküp olarak kayıtlara geçti.