Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 98 bin 426 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 663 bin 965 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 799 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 297 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 489 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 109 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 481 bin 97 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 301 bin 8 metreküp olarak kayıtlara geçti.