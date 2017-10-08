Spot piyasada elektrik fiyatları (08.10.2017)

08 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 29,28 artarak 58 milyon 384 bin 877 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 208,24 lira, en düşük saat 04.00'te 117,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 172,42 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 178,84 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 183,16 liradan, en düşük 89,78 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA