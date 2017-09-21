Spot piyasada elektrik fiyatları (21.09.2017)

21 Eylül 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,08 azalarak 67 milyon 796 bin 996 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 211,96 lira, en düşük saat 04.00'te 126,05 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 179,99 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 184,09 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,54 lira, en düşük 114,43 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA