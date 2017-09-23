Spot piyasada elektrik fiyatları (23.09.2017)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 24,71 azalarak 46 milyon 103 bin 913 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 180,15 lira, en düşük saat 06.00'da 90 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 149,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 150,02 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 208,84 lira, en düşük 120,66 liradan işlem gördü.