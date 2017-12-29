Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Aralık 2017)

29 Aralık 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,88 azalarak, 52 milyon 455 bin 435 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 169,79 lira, en düşük saat 03.00'te 100 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 151,46 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 152,39 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 188,86 liradan, en düşük 105 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA