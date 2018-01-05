Spot piyasada elektrik fiyatları (5 Ocak 2018)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,65 azalarak, 65 milyon 582 bin 241 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 199,99 lira, en düşük saat 04.00'te 135,36 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 170,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 172,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204,39 lira, en düşük 118,69 liradan işlem gördü.