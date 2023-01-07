Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,45 azalarak 1 milyar 570 milyon 166 bin 50 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-18.00 saatlerinde 4 bin 200 lira, en düşük saat 13.00'te 1624 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 343 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 335 lira 731 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 2 bin 655 liradan işlem gördü.