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  3. Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu (01.01.2025)
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Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu (01.01.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Yarın için ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olacağı öğrenildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme A.Ş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 29,3 arttı ve 1 milyar 659 milyon 256 bin 681 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 546 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 581 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.