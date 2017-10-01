Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

01 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 395 milyon 937 bin 768 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 14,96 azalarak 158,12 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 27 Eylül'de 209,55 lira ve en düşük 28 Eylül'de 50 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 139,12 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA