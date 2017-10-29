ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 0,23 azaldı.

Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-
Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 0,23 düştü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 419 milyon 786 bin 761 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 0,23 azalarak 169,91 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 27 Ekim'de 216,42 lira ve en düşük 29 Ekim'de 65,01 lira olarak kayıtlara geçti. 

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 149,74 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.