Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

29 Ekim 2017

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 0,23 düştü.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 419 milyon 786 bin 761 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 0,23 azalarak 169,91 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 27 Ekim'de 216,42 lira ve en düşük 29 Ekim'de 65,01 lira olarak kayıtlara geçti.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 149,74 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA