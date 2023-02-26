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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 172 artışla 1 milyar 179 milyon 978 bin 775 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 19.00'da 3 bin 650 lira, en düşük saat 04.00'te 999 lira 99 kuruş tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 311 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 432 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 199 lira 98 kuruştan işlem gördü.