Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,73 azalışla 988 milyon 307 bin 253 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 17.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 189 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 203 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1876 lira 99 kuruştan işlem gördü.