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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada elektrik fiyatları
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,5 artarak 2 milyar 47 milyon 665 bin 350 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 974 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 993 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 151 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA