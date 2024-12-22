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Spot piyasada elektrik fiyatları ne durumda?

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme A.Ş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 12,8 artarak 1 milyar 598 milyon 123 bin 471 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00 ile 15.00-17.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 05.00 ve 19.00'da 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 512 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 555 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1800 lira 1 kuruş olarak belirlendi.