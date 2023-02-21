Spot piyasalarda 1000 metreküp gazın referans fiyatı belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 773 bin 764 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 435 bin 539 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 802 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 553 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 343 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 262 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 220 milyon 247 bin 965 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 219 milyon 337 bin 227 metreküp olarak kayıtlara geçti.