STAR Rafineri hedefini aştı!

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, şirketin 2020 yılı faaliyet sonuçları ile 2021 hedefl erine ilişkin sorularımızı cevapladı. Küresel ölçekte yaşanan COVID-19 salgınının başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında sert düşüşlere yol açtığını hatırlatan Gahramanov, bu gelişmelerin rafineri ve petrokimya sektöründeki şirketleri de etkilediğini hatırlattı. Yılın başında öngörülemeyen pandeminin tüm dünyadaki şirketler gibi SOCAR Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini ifade eden Gahramanov, "Ancak dünyadaki rakiplerimizle karşılaştırdığımızda esnek ve entegre üretim faaliyetlerimiz sayesinde bu yılı da pozitif rakamlarla kapattığımızı söyleyebilirim" dedi.

Hedefin üzerinde ham petrol işledi

Zaur Gahramanov, pandeminin yol açtığı belirsizliklere rağmen stratejik alanlarda yatırım yapan SOCAR Türkiye için 2020 yılının başarılı operasyonlar yürüttüğü, dijital dönüşüm ve entegrasyonun avantajlarını yaşadığı bir dönem olduğunu vurguladı. Gahramanov şöyle konuştu:

"STAR Rafineri, sahip olduğu ileri teknoloji, etkin planlama, optimizasyon ve Petkim’e entegre yapısı sayesinde bu yıl öngördüğümüz miktarı da aşarak 10,5 milyon ton ham petrol işledi. Pandemi sürecinde jet yakıt tüketimi hızla düşerken esnek üretim yapımız sayesinde 1,6 milyon tonluk jet yakıt üretimimizi hızla motorine dönüştürebildik. 2020 yılında işlediği ham petrol, rafinerimizin yıllık kapasitesinin üzerine çıktı."

Petkim nafta ithalatı yapmadı...

Zaur Gahramanov, SOCAR Türkiye'nin bir diğer büyük operasyonu Petkim’in de 2020 yılında başarılı bir operasyon yürüttüğünü ifade ederken "Dünya genelinde ticaretin yavaşladığı bir dönemde Petkim, ihtiyacı olan ana hammaddesi naftayı dünyanın farklı yerlerinden ithal etmeye ihtiyaç duymadan, STAR Rafineri’den kesintisiz ve yüksek kalitede temin etti. Böylelikle Petkim olarak pandemi öncesinde planladığımız satış hedefl erimize salgın koşullarına rağmen ulaştık" dedi.

Ürünler ucuzlasa da net kâr arttı

Zaur Gahramanov, 2020 yılının dokuz aylık döneminde pandemi ve global koşulların etkisiyle petrokimya sektöründeki ürün fiyatlarında yüzde 25 düşüş yaşandığını hatırlattı. Gahramanov, buna rağmen, bir önceki yılın aynı dönemine göre Petkim'in net kârının yüzde 36 artışla 311 milyon TL seviyesine çıktığının altını çizdi.

Doğalgaz dağıtım operasyonları başarılı

Zaur Gahramanov, 2019 yılında Bursagaz ve Kayserigaz'ın da SOCAR Türkiye ailesine katıldığını hatırlattı. Türkiye’nin, ülkenin her yerine doğal gaz götürme hedefi çerçevesinde hem Bursagaz hem de Kayserigaz'ın ulaştığı nokta sayısının arttığını anlatan Gahramanov, "Salgın sebebiyle tüketicilerin daha yoğun olarak evde kalması, meskenlerde doğal gaz tüketimini artırdı. Sahada, ofiste, hizmet noktalarında her zaman tüketicinin yanında duran Bursagaz ve Kayserigaz, artan talebi hızla karşıladı" dedi.

Verimlilikle kapasite artacak

2021 yılında da hem grubun hem de Türkiye ve Azerbaycan’ın büyümesine, gelişmesine katkı sağlamayı hedefl ediklerini vurgulayan SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, şöyle devam etti: "Aşı uygulamalarının başlamış olması umut veriyor. Her şey yolunda gider ve 2021 yılının ikinci yarısından itibaren talep cephesinde toparlanma yaşanırsa bu finansal sonuçlarımıza çok daha olumlu yansıyacak. STAR Rafineri ve Petkim ile piyasanın ihtiyacı olan hammadde ve rafineri ürünlerini üretmeyi sürdüreceğiz. Yüksek verimlilik ile yakaladığımız kapasite artışını 2021 yılında da sürdürmek istiyoruz. Piyasanın ihtiyacına bağlı olarak yeni ürünlerle tedarikçilerimizin karşısına çıkacağız."

STAR'ın yeni deposu devreye girecek

Zaur Gahramanov, STAR Rafineri’nin operasyonel çevikliğini ve depolama kapasitesini artırmak için ek yatırımlar planladıklarını belirterek "Rafineriye toplam 342 bin metreküp ek depolama imkanı sağlayacak 600 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan projeyi 2021 yılında tamamlamayı planlıyoruz. 45 milyon dolara mal olacak IFOP Projesi’ni (STAR Rafineri’nin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Kârlılığının İyileştirilmesi) devreye almak üzereyiz" dedi.

Karbondioksitten kimyasal üretimi

Grup olarak Ar-Ge’yi çok önemsediklerinin altını çizen Gahramanov şöyle dedi: "Petkim’in 51 yıllık Ar-Ge tecrübesini tüm grubumuza yaymak üzere SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ şirketimizi kurduk. Konsantre güneş enerjisi ile karbondioksitten kimyasal madde üreteceğimiz projemiz, Avrupa Komisyonu’ndan fon almaya hak kazandı. Bu alandaki çalışmalarımızla değer zincirindeki tüm paydaşları için yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve pazar odaklı ürün, katalizör ve dijital teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz."

SOCAR TERMİNAL BÜYÜDÜ CİRO ARTIRDI

SOCAR Türkiye işrirakleri arasında yer alan, Ege Bölgesi’nin en büyüğü konumundaki konteyner terminali SOCAR Terminal de 2020'yi büyüyerek tamamlıyor. SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, "Pandemiye rağmen 2020 yılında 334 geminin yanaştığı SOCAR Terminal, cirosunu da bir önceki yıla göre yüzde 4 artırdı" bilgisini paylaştı.

ENDÜSTRİ 4.0 STANDARDI İLE GELEN WEF ÖDÜLÜ

SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, hayata geçirdikleri dijital dönüşüm projeleri sayesinde finans, insan kaynakları gibi birimlerin iş yapış şekillerinde verimlilik ve iyileştirmeler sağladıklarını söyledi. Bu çalışmalar kapsamında Petkim'in dijital uygulama ve sistemleriyle yakaladığı Endüstri 4.0 standardı sayesinde Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ‘Global Lighthouse Network’üne 2020’de seçilen tek Türk şirket olduğunu anlattı.

ENERJİDE LOJİSTİK, ÜRETİM, İLETİM, DAĞITIM ZİNCİRİ TAMAM

Zaur Gahramanov, SOCAR Türkiye'nin Haziran 2019’da Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom’u bünyesine katarak önemli bir satın almaya imza attığını hatırlattı. Gahramanov, "Böylece Türkiye için hedefl ediğimiz ‘rafineri-petrokimya, enerji-lojistik-iletim-dağıtım’ zincirinin halkalarını tamamlamış olduk. Geleceğe yönelik stratejilerimiz çerçevesinde LNG ve CNG dağıtım faaliyetleri olmaması nedeniyle SOCAR LNG’deki hisselerimizi satarak bu alandan çıktık. LNG’nin grubumuz içindeki hacmi küçük olduğundan toplam ciromuzda ve Türkiye genelindeki mevcut pozisyonumuzda bir değişiklik yaratmadı" diye konuştu.

TANAP'TAN 7.8 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ AKTI

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliğinin en önemli parçalarından biri de uluslararası doğalgaz taşıma projeleri. Bunların en önemli parçası ise Bakü’den İtalya’ya kadar uzanan ve yatırım bedeli 33 milyar doları bulan Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP. SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, "TANAP'tan Türkiye’ye gaz akışımız 2020'de de kesintisiz sürdü. Kasım 2020 itibarıyla bu hattan Türkiye’ye gelen doğalgaz miktarı 7,8 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

İkinci petrokimya yatırımı için nihai karar yakın

Zaur Gahramanov, Türkiye'nin tek petrokimya kompleksine sahip olduklarını hatırlatarak "SOCAR Türkiye olarak Aliağa’da yeni bir petrokimya tesisi kurulmasıyla ilgili bir projemiz vardı biliyorsunuz. Projeyle ilgili teknik altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yeni yılda nihai yatırım kararı değerlendirmesini yapacağız" dedi.