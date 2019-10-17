STAR Rafineri tam kapasiteye ulaştı
STAR Rafineri’nin yüzde 100 kapasiteye ulaştığını söyleyen Genel Müdür Mesut İlter “İşlediğimiz her 100 birimlik petrolün 91.5-92.0’sini beyaz ürüne çevirebiliyoruz. Bu da oldukça yüksek bir oran” dedi.
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