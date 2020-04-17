STAR Rafineri’de üretim tam kapasite devam ediyor

17 Nisan 2020

Mehmet KARA

OPEC ülkelerinin toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs’tan 30 Haziran’a kadar günlük 9.7 milyon varil azaltma yönündeki anlaşmaları petrol fiyatlarını yukarı doğru hareketlendirse de, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporundaki kötümser beklentiler brent petrolü tekrar 30 dolar seviyesinin altına itti. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, petrol fiyatlarındaki beklentiler ve SOCAR Türkiye bünyesindeki Petkim’in bu süreçteki durumuna ilişkin sorularımızı cevapladı.

- Petrol fiyatlarındaki düşüş sizce ne kadar kalıcı olur?

Piyasanın bu durumunun ne kadar kalıcı olacağını şu anda söylemek çok mümkün değil. Ama orta vadede normalleşme yaşanacaktır diye düşünüyorum. Piyasaların stabil hale gelmesi için petrol fiyatlarının 45-55 dolar seviyelerine gelmesi gerekiyor.

- Kapasite kullanımda diğer rafineriler ne durumda?

Dünya genelinde durgunluğa bağlı olarak bazı rafineriler planlı bakımlarını erkene aldı. Bakımdan yeni çıkan rafineriler ise bu bakımları uzatma kararı aldılar. Bölgedeki rafinerilerin büyük çoğunluğunun kapasite kullanım oranları yüzde 50-75 seviyelerine kadar düştü.

- Petroldeki gerileme STAR Rafineri faaliyetlerine nasıl yansıdı?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, grubumuz açısından baktığımızda hem iyi hem de kötü aslında. Biz Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi olan SOCAR’ın Türkiye'deki iştirakiyiz. Her ne kadar Azerbaycan, stratejik bir kararla bütçesinde doğalgazın payını artırarak riski azaltmış olsa da tabii ki hâlâ bir petrol üreticisi. Dolayısıyla bu cephede bir miktar etkilenme söz konusu olacak. Öte yandan STAR Rafineri’ye dönersek, biz Türkiye'de petrol üretip satmıyoruz, tam tersine üretim için ham petrol alıyoruz ve işliyoruz. Dolayısıyla Türkiye için konuşursak bizim hammaddemiz ucuzladığı için maliyetlerimizin düştüğünü söyleyebiliriz.

- Salgın STAR’ın üretim ve satış programlarını ne yönde etkiledi?

Yeni tip koronavirüsün ilk etkisi havacılık ve lojistik sektöründe kendini gösterdi. Seyahat sınırlamaları nedeniyle neredeyse bütün uçuşlar durdu. Bu da doğal olarak jet yakıt talebini hızla düşürdü. STAR Rafineri, ileri teknolojiyle donatılmış ve operasyonel esnekliğe sahip bir rafineri. Bu özelliği sayesinde, yıllık 1.6 milyon ton jet yakıt üretim kapasitesi olan STAR Rafineri’de bu kapasitenin neredeyse tamamını şu anda motorine çevirmiş bulunuyoruz. Türkiye’de havacılık sektörü normale dönene kadar da üretime bu şekilde devam edeceğiz. STAR Rafineri’nin kuruluş felsefesinde Petkim’le entegresyon yatıyor. Petkim bugün ana hammaddesi olan naftanın tamamını STAR Rafineri’den alıyor. İki tesisin entegre yapısı bu süreçlerde bizim için koruma kalkanı oluşturuyor.

ÇİN’DE TİCARETİN ESKİ HALİNE DÖNMESİ UMUT VERİCİ



SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, STAR Rafineri’nin COVID-19 salgınının ne zaman sona ereceğine ve işlerin nasıl ilerleyeceğine dair ne tür öngörülere sahip olduğu sorusu üzerine şunları söyledi: “İzmir Aliağa’daki tüm tesislerimizde olduğu gibi STAR Rafineri için de salgın ve sonuçlarıyla ilgili çeşitli senaryolarımız ve hazırlıklarımız bulunuyor. Mart sonu, Nisan başı itibarıyla Çin’den Avrupa’ya ‘siparişleri yollayabilecek misiniz’ mesajları gelmeye başladı. Hem üretim hem de tüketim açısından çok önemli bir ülke olan Çin’de ticaretin eski haline dönüyor olmasını umut verici olarak değerlendiriyoruz.”