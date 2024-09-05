STAR Rafineri'den üretime iki ay planlı ara

SOCAR Türkiye'nin bir diğer grup şirketi olan Petkim ile entegre olarak kesintisiz üretim yapan STAR Rafineri'nin "planlı duruş" süreci başlıyor.

Bakım çalışmasında, tesisin tüm ekipmanlarının fiziksel durumları planlı ve kapsamlı şekilde gözden geçirilecek. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışmanın ardından üretime yeniden başlayacak olan rafineri, duruş sırasında yapılacak bazı yatırım projeleri ile verimliliği ve kapasiteyi artırmayı da hedefliyor.

Periyodik bakım yapılacak

Planlı duruş sürecinde, üretimde kullanılacak tüm ekipmanların yasal yükümlülükler kapsamında gerekli bakım ve kontrolleri ile birlikte periyodik ve koruyucu bakımları gerçekleştirilecek. Ayrıca, bazı sistemlerde iyileştirici güncelleme projeleri de devreye alınacak.

Bu faaliyet ile rafinerinin duruş aralığını 4 yıldan 5 yıla çıkarmak ve bir sonraki planlı duruşa kadar rafinerinin operasyonlarının güvenli, verimli ve kesintisiz devamını sağlamak hedefleniyor.

Petrol ihtiyacının beşte biri karşılanıyor

STAR Rafineri, güncel verilere göre, Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 19,5'ini karşılıyor. Planlı duruşla entegre olarak yürütülen kapasite artış projesinin tamamlanmasıyla birlikte, üretim kapasitesinde yüzde 2,5 artış planlanıyor.