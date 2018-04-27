Şubatta en fazla üretim ve teslimat linyitte oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların şubatta toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 77 bin 984 ton, taş kömürü kokunda 347 bin 882 ton ve linyitte 5 milyon 784 bin 397 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 984 bin 651 ton, taş kömüründe 2 milyon 858 bin 459 ton ve taş kömürü kokunda 434 bin 530 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,7 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 80,1 ve linyitte yüzde 96,7 olarak kayıtlara geçti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 56,5'inin termik santrallere, yüzde 16,9'unun kok tesislerine ve yüzde 7,5'inin demir çelik haricindeki sanayiye gönderildiği belirlendi.

Linyit teslimatının yüzde 91,7'si termik santrallere ve yüzde 5,8’i demir çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,1’i ise demir çelik sanayisine yapıldı.