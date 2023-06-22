Sumas, güneş enerjisi yatırımıyla büyüyecek

İçme suyu, hidrofor, tarımsal sulama, drenaj, madencilik, sanayi, proses, yangın söndürme tesisleri ve arıtma tesisleri alanlarında hizmet veren Sumas Pompa, güneş enerjisi sektöründe kurduğu Sumas Enerji ile faaliyetlerine başladı.

Türkiye genelinde Güneş Enerji Santralleri (GES) kurmak için donanımlı bir ekibe sahip olduklarını belirten Sumas Enerji Şirket Müdürü Hakan Ayhan Kızıltan, “Bünyemizde bulunan kaynak ve elektrik ekibimizle birlikte toplamda 30 personelimizle hizmet veriyoruz. Bölgemizde birçok büyük sanayi tesisinin pompa bakımlarını da yapıyoruz. Başta fabrikalar olmak üzere arazilere güneş paneli ekipman tedariki ve kurulumu yaparak elektrik üretmelerini sağlayacağız. Bu alanda da iş dünyasının çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Öncelikle panel kurulumuna yoğunlaştı

Sanayici bir kökenden geldikleri için sanayicilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme konusunda yetkin bir firma olduklarını kaydeden Kızıltan, “Bu tecrübemiz bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerimizden biri olduğu için güneş paneli ekipman tedariki ve kurulumu alanında yatırım yaptık ve ilk hedef olarak da panel kurulumu üzerine yoğunlaştık.

Mersin başta olmak üzere bölgemizdeki organize sanayi bölgelerinde ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalara güneş panelleri kurarak bu firmalarımızın hem maliyetlerini düşürmelerine destek olmayı hem de AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeşil enerji kullanımlarını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) başta olmak üzere kamu kurumlarıyla da ilgili projeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.