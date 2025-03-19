Suriye'ye elektrik ihraç etmek isteyenler dikkat! EPDK son başvuru tarihini açıklandı
Türkiye ile Suriye arasında yapılacak elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor. EPDK'nın Suriye'ye Reyhanlı-Afrin Enterkonneksiyon Hattı üzerinden gerçekleştirilecek elektrik ticaretine yönelik yaptığı açıklamaya göre, elektrik ihracatı için kapasite tahsisi başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular için son tarih 1 Nisan Salı.
EPDK, Türkiye ile Suriye arasında faaliyet gösteren Reyhanlı-Afrin Enterkonneksiyon Hattı üzerinden gerçekleştirilecek elektrik ticareti için kapasite tahsisi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.
Son tarih: 1 Nisan
15 Aralık Pazartesi gününe kadar söz konusu hattı kullanarak Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak isteyen tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Suriye'den elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 1 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar EPDK'ye başvuruda bulunması gerekiyor.
STE Elektrik'ten lisans tadili başvurusu
Tedarik lisansı sahibi STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi, mevcut hat üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak üzere 15 Aralık'a kadar Reyhanlı TM'den mevcut 40 megavat olan kapasitenin azami 100 megavata yükseltilmesi için lisans tadili başvurusunda bulundu.